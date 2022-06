Résultat de la législative à Tartas : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat à Tartas pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les électeurs de Tartas avaient apporté 15,76% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de la présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,34% et 4,34% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 6,68% du côté des électeurs de gauche, vote Mélenchon exclu.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Tartas ? La majorité LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho à Tartas au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Lors du dernier scrutin, à Tartas, Marine Le Pen se propulsait à meilleure place au premier tour de la présidentielle avec 26,11% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,72%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 15,76% et Jean Lassalle, quatrième à 9,41%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Tartas, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste l'abstention Le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2022 à Tartas. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des Français pourraient impacter la participation à Tartas. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 348 personnes en âge de voter dans la commune, 23,07% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,93% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Tartas, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives 2022 seront un élément clé La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des consultations politiques antérieures, les 3 287 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 50,54% au premier tour des votants de Tartas. Le taux d'abstention était de 44,11% au round numéro deux.