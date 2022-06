Résultat des législatives à Téteghem-Coudekerque-Village - Election 2022 (59229) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Téteghem-Coudekerque-Village

Le résultat des élections législatives 2022 à Téteghem-Coudekerque-Village est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultats élections législatives par circonscription à Téteghem-Coudekerque-Village La commune de Téteghem-Coudekerque-Village est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 13ème circonscription du Nord (PUBLIE) 14ème circonscription du Nord (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 13ème circonscription du Nord

À Téteghem-Coudekerque-Village, les 1165 électeurs rattachés à la 13ème circonscription du Nord ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au sein de l'agglomération, Christine Decodts a effectivement réuni 42% des votes. Yohann Duval (Rassemblement National) et Damien Lacroix (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent respectivement 28% et 17% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Téteghem-Coudekerque-Village. Les habitants de 4 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 13ème circonscription du Nord. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 50%, ce qui représente 584 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Téteghem-Coudekerque-Village Christine Decodts Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 42,43% Yohann Duval Rassemblement National - 28,17% Damien Lacroix Nouvelle union populaire écologique et sociale - 16,70% Véronique de Miribel Les Républicains - 4,70% Eugénie Madelaine Reconquête ! - 3,48% Alexis Peltier Ecologistes - 2,96% Maeva Menneboo Divers - 1,04% Clément Bézine Divers extrême gauche - 0,52% Participation au scrutin Circonscription Téteghem-Coudekerque-Village Taux de participation - 50,13% Taux d'abstention - 49,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,86% Nombre de votants - 584

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord

Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 6011 citoyens inscrits dans la 14ème circonscription du Nord et résidant à Téteghem-Coudekerque-Village. Paul Christophe a engrangé 46% des suffrages dans la ville. Il est suivi par Pierrette Cuvelier (Rassemblement National) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 22% et 16% des votes. L'issue définitive de la législative à l'échelle de la 14ème circonscription du Nord découlera du vote des électeurs des 53 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de la participation s'élève à 51% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Téteghem-Coudekerque-Village Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 45,62% Pierrette Cuvelier Rassemblement National - 21,60% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale - 15,77% Frédéric Devos Les Républicains - 7,65% Eric Maerten Reconquête ! - 3,96% Frédéric Béague Ecologistes - 2,45% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche - 1,58% Guillaume Lévecq Droite souverainiste - 0,87% Pierre Gonzalez Divers gauche - 0,50% Participation au scrutin Circonscription Téteghem-Coudekerque-Village Taux de participation - 50,89% Taux d'abstention - 49,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,69% Nombre de votants - 3 059

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Téteghem-Coudekerque-Village sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Téteghem-Coudekerque-Village ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Téteghem-Coudekerque-Village comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 12,72% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,47% et 1,53% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 17,72% pour la Nupes pour ces législatives à Téteghem-Coudekerque-Village. 16:30 - À Téteghem-Coudekerque-Village, des sondages tout aussi parlants ? Les tendances nationales des derniers jours rejailliront sans doute sur le résultat des législatives à Téteghem-Coudekerque-Village dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Or à Téteghem-Coudekerque-Village, Emmanuel Macron figurait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 33,92% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 28,5%, puis, avec 12,72%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,76%, Éric Zemmour. 14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Téteghem-Coudekerque-Village ? À Téteghem-Coudekerque-Village, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera immanquablement le taux de participation. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole sont par exemple capables de détourner l'attention des électeurs de Téteghem-Coudekerque-Village du vote. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,98% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 76,27% au premier tour, c'est-à-dire 5 467 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Téteghem-Coudekerque-Village ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins passés. Il y a cinq ans, lors des législatives, 6 799 personnes en âge de participer à une élection à Téteghem-Coudekerque-Village avaient participé à l'élection au premier tour (soit 53,88%), à comparer avec un taux de participation de 50,51% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Téteghem-Coudekerque-Village pour ces législatives 2022 La ville de Téteghem-Coudekerque-Village compte 2 circonscriptions, de quoi faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 17 candidats sont en lice pour cette élection législative à Téteghem-Coudekerque-Village soit légèrement plus que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus à compter de 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Téteghem-Coudekerque-Village : les enjeux