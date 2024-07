Résultat des législatives 2024 à Coudekerque-Branche : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Le poids démographique et économique de Coudekerque-Branche aux législatives

A mi-chemin des élections législatives, Coudekerque-Branche regorge de diversité et d'activités. Avec ses 20 765 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 764 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (75,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 320 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 2,56%, Coudekerque-Branche se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 694 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,47%, révélant une situation économique fragile. En résumé, Coudekerque-Branche incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.