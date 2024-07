Résultat des législatives 2024 à Warhem (59380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire font envie Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Warhem, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 10,84% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 12,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,42% pour Yannick Jadot, 2,66% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas avancé à Warhem La fraction d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 au niveau local. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Warhem semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux dernières législatives à Warhem Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée au niveau local. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a l'espoir de l'emporter. Aux législatives il y a deux ans à Warhem, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 27,1% des votants ayant voté pour son binôme, contre 41,78% pour Paul Christophe (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 57,07%. Paul Christophe remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Warhem ce dimanche ? A en croire les études des instituts de sondages publiées depuis le premier tour, l'extrême droite devrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 45,41% des bulletins de vote, Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Warhem, le 30 juin au soir du 1er round de la législative. Paul Christophe (Divers droite) décrochait 40,36%. Ensuite, Philippine Heyman (Nouveau Front populaire) récupérait 10,84% des votants. C'est aussi Jean-Baptiste Gardes qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 46,37%, devant Paul Christophe avec 36,74% et Philippine Heyman avec 13,63%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Warhem ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Warhem s'est réduite, atteignant 28,06%. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 1 719 inscrits sur les listes électorales à Warhem, 43,22% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 44,04% en 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Warhem, l'abstention va-t-elle monter lors du second tour des législatives ? L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau de participation. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Warhem s'élevait à 28,06%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,65% au premier tour et 48,78% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Warhem ce soir ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 21,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,45% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit israélo-palestinien, pourraient potentiellement modifier la stratégie de vote des habitants de Warhem.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Warhem : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Warhem, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 16,63% des résidents sont des enfants, et 28,27% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 763 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 864 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,41%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,39%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Warhem mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,41% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.