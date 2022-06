En direct

19:28 - Quel résultat à Thomery pour la coalition LFI-PS-EELV ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Thomery, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait cumulé 23,7% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 9,04% et 1,83% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 34,57% à Thomery pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Thomery ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Thomery dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Thomery cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,58% des suffrages. En seconde position, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 23,7%, puis Marine Le Pen à 15,53% et Yannick Jadot à 9,04%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des votants à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Thomery L'un des facteurs essentiels des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Thomery. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 76,53% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 79,91% au premier tour, soit 2 248 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait capable de détourner l'attention des habitants de Thomery (77810) de leur devoir civique.

11:30 - À Thomery, les chiffres de la participation lors des législatives seront un élément essentiel Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 3 559 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes législatives, 51,27% des inscrits sur les listes électorales de Thomery avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 43,08% pour le deuxième round.