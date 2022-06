Résultat de la législative à Tinqueux : en direct

En direct

18:57 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Tinqueux ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives, à Tinqueux comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,5% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,78% et 1,7% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 22,98% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Tinqueux ? Avec 32,16% des votes exprimés, au 1er tour à Tinqueux, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 26,66%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,5% et Éric Zemmour à 6,49%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront probablement ce tableau lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Tinqueux Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Tinqueux ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres pousser les habitants de Tinqueux à rester chez eux. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 886 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,69% étaient allées voter, contre une participation de 73,03% au premier tour, c'est-à-dire 5 759 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Tinqueux, le score de la participation à l'occasion des législatives 2022 sera un élément essentiel Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Durant les élections législatives de 2017, 59,76% des inscrits sur les listes électorales de Tinqueux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,88% au second round.