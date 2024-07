Résultat des législatives 2024 à Muizon (51140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire convoités Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes glanés au niveau national sont porteurs. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Muizon, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 15,82% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 19,69% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La forte évolution du RN à Muizon en 2 ans Le nombre de bulletins en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Muizon entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Il est donc possible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Muizon pour le RN aux élections législatives ? La part des électeurs du RN va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le parti frontiste va-t-il encore gagner à Muizon, comme lors des législatives 2022 ? Le RN réalisait aussi un joli score à Muizon lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Anne-Sophie Frigout devant ses concurrents au premier tour, avec 21,74% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,32%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,68%.

20:05 - Quel résultat à Muizon pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Grâce à 41,75% des bulletins de vote, Anne-Sophie Frigout (Rassemblement National) a pris les devants à Muizon, le 30 juin 2024 pour le 1er round de l'élection législative. En 2e place, Laure Miller (Majorité présidentielle) obtenait 32,99%. Stéphane Pirouelle (Front populaire) recueillait 15,82% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Marne, Anne-Sophie Frigout accumulant cette fois 36,34%, devant Laure Miller avec 30,39% et Stéphane Pirouelle avec 21,75%.

19:21 - Muizon : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Muizon a atteint 31,44%, en dessous de celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 46,38% des personnes en âge de voter à Muizon avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 43,6% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Muizon, la participation était de 68,56% lors du premier tour des législatives 2024 À Muizon, l'abstention est l'une des clés du scrutin législatif. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,44%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,06% au premier tour et 53,25% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Muizon ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,99% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,08% au premier tour. L'inflation dans le pays et son impact sur le quotidien des foyers français sont notamment en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Muizon.

17:29 - Muizon : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Muizon, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 7,17% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 43,79% de population active et une densité de population de 299 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,75%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 861 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,14%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,02%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Muizon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,13% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.