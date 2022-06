Résultat de la législative à Valensole : 2e tour en direct

17:49 - La coalition LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Valensole

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Valensole, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant cette seconde manche des législatives 2022. Son représentant a donc ce 19 juin. Ce premier résultat est tout de même à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or à Valensole, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 20,64%, 3,52%, 1,39% et 2,51% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait un potentiel de 28,06% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.