Résultat de la législative à Varennes-sur-Seine : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Varennes-sur-Seine sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Varennes-sur-Seine. En direct 18:10 - Un vainqueur ce soir pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Varennes-sur-Seine, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème tour des élections législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce dimanche. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 34,19%, 2,45%, 1,07% et 3,4% il y a deux mois. Le bloc de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 41,11% à Varennes-sur-Seine pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Varennes-sur-Seine ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Varennes-sur-Seine. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a rassemblé 33,07% des suffrages au soir du 1er round de la législative le 12 juin dernier. Elle est ressortie devant les candidats Rassemblement National et Divers centre qui récupèrent 24,9% et 14,76% des voix. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Varennes-sur-Seine ? L'analyse des scrutins antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les législatives, le pourcentage de participation s'élevait à 39,66% des inscrits sur les listes électorales de Varennes-sur-Seine au deuxième tour, ce qui représentait 920 votants sur les 2199 personnes inscrites sur les listes électorales. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour. 10:30 - Le deuxième tour des élections législatives 2022 a lieu à Varennes-sur-Seine Pour cette seconde manche des élections législatives à Varennes-sur-Seine, les 3 bureaux de vote (de Mairie à Ecole Maternelle Louis Aragon) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Varennes-sur-Seine - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Varennes-sur-Seine aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Jean-Louis Thiériot Les Républicains Elodie Gérôme-Delgado Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Varennes-sur-Seine - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Varennes-sur-Seine

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Varennes-sur-Seine Elodie Gérôme-Delgado (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,27% 33,07% Jean-Louis Thiériot (Ballotage) Les Républicains 23,89% 13,98% Dominique Lioret Rassemblement National 22,69% 24,90% Patrick Septiers Divers centre 15,03% 14,76% Xavier Mallet Reconquête ! 4,07% 2,46% Olivier Théot Divers gauche 2,82% 1,87% Laëtitia Gardel Droite souverainiste 1,81% 2,66% Camille Leguillon Ecologistes 1,72% 1,57% Amina Bacar Divers gauche 0,94% 1,08% Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche 0,79% 1,77% Valérie Coupé Divers extrême gauche 0,59% 0,89% Maïssane Benkaba Divers 0,37% 0,98% Elisa Nomellini Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Varennes-sur-Seine Taux de participation 46,68% 46,99% Taux d'abstention 53,32% 53,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 2,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,67% Nombre de votants 35 965 1 045

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Varennes-sur-Seine est désormais connu. À Varennes-sur-Seine, les 2224 habitants inscrits dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne ont jeté leur dévolu sur la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Elodie Gérôme-Delgado a effectivement recueilli 33% des voix. Dominique Lioret (Rassemblement National) et Patrick Septiers (Divers centre) la suivent grâce à 25% et 15% des suffrages. La participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 47%. Reste encore à déterminer si les habitants des 58 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne voteront comme ceux de Varennes-sur-Seine.

Législatives 2022 à Varennes-sur-Seine : les enjeux

Les citoyens de Varennes-sur-Seine prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 34% des voix au premier tour à Varennes-sur-Seine. Le candidat de La France Insoumise avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 28% et 18% des voix. Le résultat national avait toutefois commandé aux habitants de Varennes-sur-Seine de se trouver un nouveau favori pour le second tour. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en empochant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des votes des électeurs de cette commune à l'instar du premier tour de la présidentielle ?