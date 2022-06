Résultat de la législative à Verneuil-l'Étang : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Verneuil-l'Étang sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Verneuil-l'Étang. En direct 18:13 - Le bloc de gauche 2e pour ces législatives à Verneuil-l'Étang Les votants de Verneuil-l'Étang avaient apporté 21,77% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour le premier round de la législative. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 20,25%, 3,35%, 1,24% et 1,99% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc avec un potentiel théorique de 26,83% à Verneuil-l'Étang pour ces légilsatives. 15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Verneuil-l'Étang ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Il faudra cependant prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Verneuil-l'Étang. La candidature Rassemblement National a réuni 29,43% des votes dimanche 12 juin pour le 1er round des élections législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 21,77% des votes. Quant à elle, la candidature Les Républicains décroche 20,68% des voix. 13:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Verneuil-l'Étang demeure l'abstention Les jeunes montrent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2181 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 72,63% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 76,11% au premier tour, c'est-à-dire 1660 personnes. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Le week-end dernier, 42,9% des personnes en capacité de voter à Verneuil-l'Étang avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Verneuil-l'Étang sera connu ce dimanche ! La commune de Verneuil-l'Étang n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours se soumettent au vote pour ce deuxième épisode de l'élection législative à Verneuil-l'Étang. Découvrez le nom du député à compter de 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Verneuil-l'Étang - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Verneuil-l'Étang aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Jean-Louis Thiériot Les Républicains Elodie Gérôme-Delgado Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Verneuil-l'Étang - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Verneuil-l'Étang

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Verneuil-l'Étang Elodie Gérôme-Delgado (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,27% 21,77% Jean-Louis Thiériot (Ballotage) Les Républicains 23,89% 20,68% Dominique Lioret Rassemblement National 22,69% 29,43% Patrick Septiers Divers centre 15,03% 14,44% Xavier Mallet Reconquête ! 4,07% 4,38% Olivier Théot Divers gauche 2,82% 1,64% Laëtitia Gardel Droite souverainiste 1,81% 1,97% Camille Leguillon Ecologistes 1,72% 1,86% Amina Bacar Divers gauche 0,94% 1,09% Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche 0,79% 0,98% Valérie Coupé Divers extrême gauche 0,59% 0,88% Maïssane Benkaba Divers 0,37% 0,88% Elisa Nomellini Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Verneuil-l'Étang Taux de participation 46,68% 42,90% Taux d'abstention 53,32% 57,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 2,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,21% Nombre de votants 35 965 940

Le résultat de la législative 2022 à Verneuil-l'Étang est maintenant connu. Dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne, les 2191 électeurs de Verneuil-l'Étang ont jeté leur dévolu sur le représentant Rassemblement National. Dans la commune, Dominique Lioret a collecté 29% des suffrages. Elodie Gérôme-Delgado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) le suivent grâce à dans l'ordre 22% et 21% des voix. Reste encore à déterminer si les habitants des 58 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Verneuil-l'Étang. La participation atteint 43% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour la 3ème circonscription de Seine-et-Marne.

Législatives 2022 à Verneuil-l'Étang : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33,9% des votes au premier tour à Verneuil-l'Étang. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,6% et 20,3% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Verneuil-l'Étang avec 56,9% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43,1% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Quelle sera l'issue finale des législatives à Verneuil-l'Étang ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.