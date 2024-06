Résultat des législatives à Vernou-la-Celle-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

12:05 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Vernou-la-Celle-sur-Seine

Au cours des élections précédentes, les 2 640 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes de début juin, 1 983 personnes aptes à voter à Vernou-la-Celle-sur-Seine avaient pris part au scrutin (soit 52,75%). Le taux de participation était de 49,97% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,3% au premier tour et seulement 45,4% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.