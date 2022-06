En direct

19:40 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Vernou-la-Celle-sur-Seine ? Dans les 2 bureaux de vote de Vernou-la-Celle-sur-Seine, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 22,34% des suffrages il y a deux mois sur place. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,79% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 26,63% à Vernou-la-Celle-sur-Seine pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Vernou-la-Celle-sur-Seine ? Les mouvements nationaux des derniers jours rejailliront probablement à Vernou-la-Celle-sur-Seine ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Avec 30,45% des votes exprimés, au 1er tour à Vernou-la-Celle-sur-Seine cette fois, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 22,34%, surclassant Emmanuel Macron à 20,16% et Éric Zemmour à 6,95%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Vernou-la-Celle-sur-Seine Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vernou-la-Celle-sur-Seine, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact sur les tarifs du gaz et du pétrole seraient de nature à priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Vernou-la-Celle-sur-Seine. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,72% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,18% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément clé à Vernou-la-Celle-sur-Seine ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 64,1% au premier tour au sein de Vernou-la-Celle-sur-Seine, contre un taux d'abstention de 57,14% au round numéro deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.