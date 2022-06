En direct

20:07 - Quel résultat aux législatives de Verquigneul pour la coalition de gauche ? Les électeurs de Verquigneul avaient livré 14,26% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,29% et 1,1% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 3,39% du côté de la gauche (et donc 17,65% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Verquigneul ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Verquigneul, Marine Le Pen atteignait la première position avec 44,47% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,94%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 14,26% et Fabien Roussel à 5,38%. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront peut-être la donne lors des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, la Nupes s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Verquigneul À Verquigneul, le taux de participation sera incontestablement un facteur essentiel du scrutin législatif. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français sont de nature à faire avant tout gagner l'abstention à Verquigneul (62113). Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,03% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,29% au premier tour, ce qui représentait 1 023 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation à Verquigneul peut-elle encore baisser aux élections législatives ? L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, parmi les 1 380 personnes en âge de voter à Verquigneul, 55,58% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,03% au second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.