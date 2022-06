Résultat de la législative à Vias : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vias sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Vias ? Les résultats de l'élection législative 2022 à Vias seront normalement connus peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 19 heures, la fermeture ayant été reportée, et on connaîtra assez rapidement qui des 11 candidats aura son billet pour le 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Vias

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vias comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Julie Garcin-Saudo Divers gauche Aurélien Lopez Liguori Rassemblement National Magali Richaud Ecologistes Yves Michel Divers droite Jacqueline Gonzales Divers extrême gauche Gabriel Blasco Nouvelle union populaire écologique et sociale Daniel Pilaudeau Divers extrême gauche Guillaume Sultani Ecologistes Audrey Cavaillé Reconquête ! Georges Gallerand Droite souverainiste Christophe Euzet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Vias : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 39,50% des suffrages au premier tour à Vias. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 17,62% et 17,46% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Vias avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 63,97% des votes, abandonnant par conséquent 36,03% des voix à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Les inscrits sur les listes électorales de Vias (34) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ?