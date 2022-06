Résultat de la législative à Villeneuve : 2e tour en direct

17:45 - La coalition Mélenchon s'était placée sur la 3e marche à Villeneuve la semaine passée

Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint 24,22% des votes au 1er tour de la législative dimanche dernier dans les 3 bureaux de vote de Villeneuve. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,15%, 3,93%, 1,58% et 2,27% le 10 avril. Ce sont donc 25,93% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Villeneuve.