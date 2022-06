Résultat de la législative à Villeneuve-de-Marsan : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Villeneuve-de-Marsan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Villeneuve-de-Marsan. En direct 18:15 - Un premier résultat intéressant pour le bloc LFI-PS-EELV à Villeneuve-de-Marsan Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Villeneuve-de-Marsan, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième manche des législatives 2022. Son candidat a donc aujourd'hui. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,31%, 2,47%, 4,64% et 4,21% en avril. Autrement dit un total de 26,63% pour le bloc de gauche. 13:30 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Villeneuve-de-Marsan ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 75,19% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, contre une participation de 75,73% au premier tour, c'est-à-dire 1401 personnes. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. La semaine dernière, 49,27% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-de-Marsan avaient déserté les urnes. 10:30 - Suite et fin des élections législatives 2022 à Villeneuve-de-Marsan ! Les caractéristiques de cette 2e étape des législatives 2022 à Villeneuve-de-Marsan sont limpides : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Villeneuve-de-Marsan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Villeneuve-de-Marsan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste Boris Vallaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Francois Broquères Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Villeneuve-de-Marsan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Villeneuve-de-Marsan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villeneuve-de-Marsan Boris Vallaud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,16% 41,55% Jean-Francois Broquères (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,86% 22,90% Sylvie Franceschini Rassemblement National 18,78% 23,34% Marion Berginiat Les Républicains 5,19% 4,47% Christelle Lassort Divers centre 4,87% 2,84% Isabelle Du Breuil Helion de la Guéronnière Reconquête ! 3,24% 2,62% Matèu Richard Régionaliste 1,18% 0,87% Carole Voutaz Divers extrême gauche 0,92% 0,76% Daniel Huriez Divers extrême gauche 0,80% 0,65% Participation au scrutin Circonscription Villeneuve-de-Marsan Taux de participation 56,84% 50,73% Taux d'abstention 43,16% 49,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,96% Nombre de votants 56 532 942

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Villeneuve-de-Marsan. Au niveau de la 3ème circonscription des Landes, les 1857 citoyens de Villeneuve-de-Marsan ont pris parti pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention s'établit à 49% des citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription des Landes, ce qui représente 915 non-votants. Boris Vallaud a enregistré 42% des voix. Sylvie Franceschini (Rassemblement National) et Jean-Francois Broquères (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec respectivement 23% et 23% des voix. Reste à déterminer si les habitants des 180 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Villeneuve-de-Marsan.

Législatives 2022 à Villeneuve-de-Marsan : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives à Villeneuve-de-Marsan (40) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le président des Français sera-t-il à même d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 27% des suffrages au premier tour à Villeneuve-de-Marsan. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Villeneuve-de-Marsan gratifié de 53% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 47% des votes.