Résultat de la législative à Villeneuve : en direct

Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Villeneuve, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 18,15% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,93% et 1,58% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 23,66% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Villeneuve ?

L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Villeneuve dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or à Villeneuve, Marine Le Pen achevait la course en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 32,46% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,8%. Suivaient, avec 18,15%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,43%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.