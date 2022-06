Résultat de la législative à Villeneuve-Loubet : en direct

Dans les 14 bureaux de vote de Villeneuve-Loubet, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 11,72% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,28% et 0,83% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 16,83% à Villeneuve-Loubet pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Villeneuve-Loubet ?

A la dernière élection présidentielle, à Villeneuve-Loubet, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place avec 28,9% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,48%. On trouvait plus loin Éric Zemmour, troisième à 16,13% et Jean-Luc Mélenchon à 11,72%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives à Villeneuve-Loubet dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.