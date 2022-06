Résultat de la législative au Châtelet-en-Brie : en direct

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Châtelet-en-Brie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures au Châtelet-en-Brie 13 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription du Châtelet-en-Brie ce dimanche 12 juin, pour le premier round des législatives 2022. Un nombre de candidats élevé comparé à celui des autres circonscriptions. Et les 3341 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette 1re étape.

Résultat des élections législatives 2022 au Châtelet-en-Brie

Les élections législatives 2022 auront lieu au Châtelet-en-Brie comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Laëtitia Gardel Droite souverainiste Patrick Septiers Divers centre Jean-Louis Thiériot Les Républicains Maïssane Benkaba Divers Elodie Gérôme-Delgado Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Théot Divers gauche Camille Leguillon Ecologistes Amina Bacar Divers gauche Dominique Lioret Rassemblement National Valérie Coupé Divers extrême gauche Xavier Mallet Reconquête ! Elisa Nomellini Régionaliste Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche

Législatives 2022 au Châtelet-en-Brie : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives au Châtelet-en-Brie (77) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28.56% des suffrages au premier tour au Châtelet-en-Brie, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 25.49% et 18.68% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en rassemblant 52.04% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47.96% des votes exprimés lors des résultats.