En direct

18:43 - Que vont décider les électeurs de gauche au Mans ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée au Mans. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,44% et 2,3% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 35,28% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Au Mans, des sondages aussi valables qu'en France ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives au Mans ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Lors du dernier scrutin, au Mans, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au 1er tour de l'élection présidentielle avec 30,22% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,54%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 16,75% et Yannick Jadot, quatrième à 6,44%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives au Mans demeure la participation Au Mans, le taux de participation sera un facteur décisif des législatives. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique pourraient entre autres favoriser l'abstention au Mans. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 31,2% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 29,88% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention au Mans en 2017 ? L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Pendant les dernières élections législatives, sur les 89 474 inscrits sur les listes électorales au Mans, 59,34% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,07% au second round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.