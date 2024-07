Résultat des législatives 2024 à Allonnes : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Allonnes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Allonnes montrent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 615 habitants/km² et un taux de chômage de 20,34%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 178 euros/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,62% et d'une population immigrée de 10,30% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Allonnes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,32% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.