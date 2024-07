Résultat des législatives 2024 à Rouillon (72700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quelles sont les options de reports de voix en faveur du Front populaire à Rouillon ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait séduire une portion importante des électeurs en France. Pour le premier tour dimanche dernier, le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Rouillon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,72% des votes dans la localité. Une hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 60,56% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Rouillon pour les législatives ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour cette élection des députés localement. La progression du RN est déjà solide à Rouillon entre le score du mouvement en 2022 (10,62%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (21,57%), de l'ordre de 11 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, loin des 89 de l'époque. Assez pour anticiper une implantation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Rouillon ? Le verdict de l'expérience de 2022 apparaît aussi comme un indicateur à décortiquer au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives à l'époque à Rouillon bénéficieront aussi, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui cumuleront 30,85% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 4ème circonscription de la Sarthe. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Elise Leboucher (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement, avec 60,56%, devant son adversaire Rassemblement National à 39,44%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du second tour à Rouillon ? Sylvie Casenave-Péré (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a engrangé 42,93% des suffrages à Rouillon le 30 juin dernier, au soir du 1er round de la législative. En 2e place, Elise Leboucher (Nouveau Front populaire) obtenait 27,72%. Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) captait 21,57% des votants. La 4ème circonscription de la Sarthe n'a en revanche rendu le même classement que la cité, puisque c'est Marie-Caroline Le Pen qui y remportait ce premier tour de piste, avec 39,26% devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Législatives 2024 à Rouillon : un taux de participation inattendu ? L'étude des consultations politiques précédentes permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Les données montrent un taux d'abstention de 25,69% au 1er tour des élections législatives 2024 à Rouillon, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 39,57% des inscrits sur les listes électorales de Rouillon (72) avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 40,12% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 heures.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Rouillon ? L'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Rouillon était de 74,31%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,52% au premier tour. Au second tour, 49,65% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Rouillon ce soir ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 80,87% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,86% au deuxième tour, ce qui représentait 1 647 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Rouillon (72700).

17:29 - Comment la composition démographique de Rouillon façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Rouillon, le scrutin est en cours. Avec ses 27,44% de cadres pour 2 322 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 128 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (9,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 43,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2993,51 € par mois, la ville ambitionne un avenir prospère. En résumé, Rouillon incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.