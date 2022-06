Résultat de la législative au Port : en direct

En direct

18:53 - Pour la gauche, les 51,93% de Mélenchon au Port augurent un score élevé Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 s'était limitée au Port, le député de Marseille ayant cumulé 51,93% des suffrages dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 0,73% et 1,05% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 53,71% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Au Port, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, au Port, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 51,93% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 22,26%, puis Emmanuel Macron à 13,9% et Éric Zemmour à 2,48%. Emmanuel Macron atteignait en revanche près de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront peut-être la donne et donc le résultat des législatives au Port au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a chuté à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives au Port ? Au Port, l'une des clés de ces élections législatives sera incontestablement l'étendue de l'abstention. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs du Port (97420). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 45,76% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 50,37% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au Port, les chiffres de la participation aux législatives seront un élément essentiel Comment votent généralement les citoyens de cette agglomération ? Il y a cinq ans, lors des législatives, sur les 25 107 inscrits sur les listes électorales au Port, 32,89% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 39,34% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.