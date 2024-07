Résultat des législatives 2024 à la Possession : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention est indéniablement l'une des clés de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à la Possession était de 43,5%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 59,69% au niveau de la ville. La participation était de 55,97% au premier tour, soit 13 674 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 25,29% au premier tour. Au second tour, 27,44% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à la Possession ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles serait de nature à faire augmenter le pourcentage de participation à la Possession (97419).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à la Possession

Au cœur de la campagne électorale législative, La Possession est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 35 245 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 484 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 43% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,13% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 290 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 2,22%, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2476,15 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 21,61%, révélant une situation économique fragile. À la Possession, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.