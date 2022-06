Résultat des législatives au Rheu - Election 2022 (35650) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Rheu

Le résultat des élections législatives 2022 au Rheu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat de la législative au Rheu a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Lors du premier round des élections législatives, les habitants du Rheu inscrits dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ont désigné le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 8 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux du Rheu. Le taux d'abstention représente 44% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, ce qui représente 2 732 non-votants. Mickaël Bouloux a obtenu 46% des voix. Il devance Florian Bachelier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marianne Looten (Rassemblement National) qui récupèrent 32% et 7% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Rheu Mickaël Bouloux Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,72% 45,75% Florian Bachelier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,26% 32,40% Marianne Looten Rassemblement National 6,87% 7,18% Rodolphe Llavori Divers gauche 4,18% 3,34% Régis Barbié de Préaudeau Reconquête ! 2,86% 2,53% Maël Tournade Les Républicains 2,20% 2,04% Joël Le Gall Régionaliste 1,75% 2,65% Guillaume Gomez Ecologistes 1,12% 0,93% Jean-Pierre Nicolas Droite souverainiste 1,07% 1,45% Fabrice Lucas Divers extrême gauche 0,75% 0,64% Karol Dolu Régionaliste 0,55% 0,58% Sébastien Allix Divers gauche 0,29% 0,12% Kamel Elahiar Divers 0,22% 0,23% Marvin Leroux Divers extrême gauche 0,17% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Le Rheu Taux de participation 55,31% 56,27% Taux d'abstention 44,69% 43,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,46% Nombre de votants 50 331 3 515

Législatives 2022 au Rheu : les enjeux