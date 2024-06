Résultat des législatives à Saint-Jacques-de-la-Lande : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels pourraient être les reports du vote Nupes à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 21,61% à Saint-Jacques-de-la-Lande pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 51% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (17,46%), de l'EELV Marie Toussaint (11,45%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,29%). La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Jacques-de-la-Lande, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 46,27% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (34,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,35% pour Yannick Jadot, 2,15% pour Fabien Roussel et 2,66% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quels résultats pour le RN à Saint-Jacques-de-la-Lande lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national pourrait se situer à 20% à Saint-Jacques-de-la-Lande lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les élections européennes se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - Jordan Bardella n'a pas fait recette à Saint-Jacques-de-la-Lande lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même si tous les secteurs ne sont pas concernés au même niveau. Le podium des récentes européennes à Saint-Jacques-de-la-Lande, en effet, était composé de la liste de Jordan Bardella sur la troisième marche, avec 16,15% des suffrages exprimés, devancée par la liste de Manon Aubry avec 17,46% et enfin la liste de Raphaël Glucksmann avec 21,61%, en tête dans la localité.

14:32 - 34,81% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Jacques-de-la-Lande L'élection à la présidence de la République est incontestablement la clé pour juger une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait engrangé 11,68% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 34,81%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 28,12% et Marine Le Pen avec 11,68%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,54% contre 76,46%).

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Saint-Jacques-de-la-Lande ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Au premier tour des législatives 2022, Saint-Jacques-de-la-Lande, couverte par la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 46,27%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 9,44%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 37,75% contre 62,25% pour les vainqueurs. Mickaël Bouloux remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Jacques-de-la-Lande : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Jacques-de-la-Lande est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 13 656 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 910 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 578 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (80,56%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 1 157 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,71%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2135,13 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Jacques-de-la-Lande, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Participation aux législatives à Saint-Jacques-de-la-Lande : facteurs et implications L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Durant les dernières élections européennes, parmi les 7 988 personnes en âge de voter à Saint-Jacques-de-la-Lande, 46,49% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 49,96% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,22% au premier tour. Au second tour, 50,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 972 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 29,31% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,2% au premier tour.