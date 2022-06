Résultat des législatives au Temple-de-Bretagne - Election 2022 (44360) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Temple-de-Bretagne

Le résultat des élections législatives 2022 au Temple-de-Bretagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de l' élection législative 2022 au Temple-de-Bretagne est publié. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 1439 citoyens du Temple-de-Bretagne votant dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 7 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique. La participation parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 44%. Au sein de la ville, Ségolène Amiot a obtenu 33% des votes. Anne-France Brunet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 29% des suffrages. De son côté, Véronique Jarry (Rassemblement National) reçoit 17% des suffrages.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Temple-de-Bretagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives au Temple-de-Bretagne ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme au Temple-de-Bretagne, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 18,0% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,22% et 1,98% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 25,2% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Au Temple-de-Bretagne, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Emmanuel Macron avait obtenu 33,66% des voix au Temple-de-Bretagne, à la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait enregistré 23,31% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,0% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement infléchir ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives au Temple-de-Bretagne L'une des grandes inconnues des élections législatives sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention au Temple-de-Bretagne. Les études indiquent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 429 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,09% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 79,85% au premier tour, ce qui représentait 1 141 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation au Temple-de-Bretagne ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a 5 ans, durant les législatives, sur les 1 322 inscrits sur les listes électorales au Temple-de-Bretagne, 57,72% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,99% au round deux. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les votants du Temple-de-Bretagne ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori On vote déjà depuis plusieurs heures au Temple-de-Bretagne et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque l'unique bureau de vote de la ville reste ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 impétrants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 au Temple-de-Bretagne : les enjeux

Comme partout en France, les 2 023 habitants du Temple-de-Bretagne (44360) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 34% des suffrages au premier tour au Temple-de-Bretagne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23% et 18% des suffrages. Le choix des citoyens du Temple-de-Bretagne était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (62% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 38% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée ?