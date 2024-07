Résultat des législatives 2024 à Couëron : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Élections législatives à Couëron : un éclairage démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Couëron est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 23 057 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 318 entreprises, Couëron permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 609 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,37%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2401,63 euros/mois. À Couëron, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France.