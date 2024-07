Résultat des législatives 2024 à Athis-Mons : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Athis-Mons : législatives et dynamiques démographiques

La structure démographique et socio-économique d'Athis-Mons façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 3830 hab par km² et un taux de chômage de 8,85%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 798 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 7 822 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 20,72% et d'une population immigrée de 24,81% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Athis-Mons mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,73% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.