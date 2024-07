Résultat des législatives 2024 à Bassan (34290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bassan, qui vont choisir les supporters de gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,45% des suffrages à Bassan. Une performance à comparer néanmoins avec les 13,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 45 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Bassan La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 45 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Les reports de voix restent incertains, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Bassan ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi le grand sujet au niveau local pour le second tour de ces élections législatives 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de gagner l'élection localement. Aux législatives à Bassan il y a deux ans, c'est Emmanuelle Ménard (Divers droite) qui s'imposait au premier tour, avec 50,70%. Emmanuelle Ménard terminait en tête encore au second tour dans la localité, avec 75,99%.

20:05 - Quel résultat à Bassan pour le RN ce dimanche ? Au soir du 1er round des législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Bassan ont préféré Julien Gabarron (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 45,98% des bulletins de vote. Emmanuelle Ménard (Divers droite) et Magali Crozier (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 27,5% et 15,45% des électeurs. C'est aussi Julien Gabarron qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 41,05%, devant Emmanuelle Ménard avec 27,25% et Magali Crozier avec 21,08%.

19:21 - Législatives 2024 à Bassan : un taux de participation inédit ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? Les chiffres montrent une participation de 69,5% au 1er round des législatives 2024 à Bassan, supérieure de 13 points à celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 56,93% des votants de Bassan, contre un taux de participation de 53,5% lors du scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Bassan, l'enjeu majeur de ces législatives demeure la participation L'un des critères importants de ces élections législatives est indéniablement le niveau d'abstention. Les résidents de Bassan ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 69,5%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,37% au premier tour. Au deuxième tour, 45,95% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Bassan ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 78,65% au second tour, soit 1 429 personnes. Les appels à faire "barrage" au RN seraient notamment capables de ramener les électeurs de Bassan dans les bureaux de vote.

17:29 - Bassan : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des élections législatives à Bassan comme partout en France. Dotée de 1 147 logements pour 2 287 habitants, la densité de la commune est de 294 hab par km². Ses 132 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 18,01% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,56% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,88% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,23%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2133,76 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, à Bassan, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.