Résultat des législatives 2024 à Belfort : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Belfort

Comment la population de Belfort peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec 44,23% de population active et une densité de population de 2895 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 20,43% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2333,7 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,24% et d'une population immigrée de 17,56% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,63% à Belfort, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.