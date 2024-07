Résultat des législatives 2024 à Châteaudun : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les défis socio-économiques de Châteaudun et leurs implications électorales

En pleine campagne électorale législative, Châteaudun est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 909 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 753 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 183 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (66,99%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 1 377 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 14,44%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1955,0 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,08%, synonyme d'une situation économique mitigée. En conclusion, Châteaudun incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.