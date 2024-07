Résultat des législatives 2024 à Bouloire (72440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La coalition de gauche a fait 58,2% au second tour il y a deux ans L'autre question qui accompagne ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire au premier tour. Le bloc a glané un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Bouloire, le binôme Front populaire a pour sa part glané 36,68% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 38,29% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 58,2% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Bouloire ces dernières années A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bouloire semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - À Bouloire, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera en conséquence scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être l'espoir de l'emporter. Aux législatives à l'époque à Bouloire, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,34% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,29% pour Marietta Karamanli (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (58,20%). Marietta Karamanli s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Bouloire ce dimanche ? Selon les projections des sondeurs établies depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de rafler moins de 250 sièges au terme des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. François Fevre (Union de l'extrême droite) a amassé 40,06% des voix à Bouloire le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Marietta Karamanli (Union de la gauche) et Samuel Chevallier (Union des Démocrates et Indépendants) avec respectivement 36,68% et 21,82% des votants. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Marietta Karamanli qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 39,95% devant François Fevre avec 35,29% et Samuel Chevallier avec 23,09%. Le résultat du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Bouloire : quelle évolution ? L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Bouloire a atteint 62,55%, surpassant de 16 points celle des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, 1 626 inscrits sur les listes électorales de Bouloire s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 46,00%), contre un taux de participation de 49,47% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à Bouloire ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Bouloire, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 37,45%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,98% au premier tour. Au second tour, 56,82% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bouloire ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 28,29% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des familles pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Bouloire (72440).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Bouloire : ce qu'il faut savoir Quel impact auront les habitants de Bouloire sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 32,01% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,4%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 733 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,53%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,45%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bouloire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,23% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.