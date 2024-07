Résultat des législatives au Mans : découvrez le verdict du 2e tour EN DIRECT

17:29 - Comprendre l'électorat du Mans : un regard sur la démographie locale

La démographie et le contexte socio-économique du Mans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans l'agglomération, 17,04% des résidents sont des enfants, et 9,55% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (35,39%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 39 680 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,80% et d'une population étrangère de 7,69% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,64% au Mans, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.