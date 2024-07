Résultat des législatives 2024 à Bourgoin-Jallieu : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Tendances démographiques et électorales à Bourgoin-Jallieu : ce qu'il faut retenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bourgoin-Jallieu mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 40% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,13% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2285,54 € par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 7 427 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,85% et d'une population étrangère de 11,04% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Bourgoin-Jallieu mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,12% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.