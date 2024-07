Résultat des législatives 2024 à Saint-Alban-de-Roche (38080) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Alban-de-Roche, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages obtenus à l'échelle nationale sont un premier indicateur. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Alban-de-Roche, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 18,78% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 20,32% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le RN à Saint-Alban-de-Roche L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 18 points à Saint-Alban-de-Roche entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux élections législatives à Saint-Alban-de-Roche ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections des députés à l'échelle locale. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Saint-Alban-de-Roche, grappillant 19,7% des votes sur place, contre 34,32% pour Marjolaine Meynier-Millefert (LREM). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche avec 63,82% contre 36,18% pour les perdants. Marjolaine Meynier-Millefert conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les études des instituts de sondages communiquées depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait gagner moins de 250 députés au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient garder jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 37,97% des voix, Thierry Perez (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Alban-de-Roche, le 30 juin dernier au soir du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, Marjolaine Meynier-Millefert (Majorité présidentielle) ramassait 33,86%. A la troisième position, Joëlle Richol (Nouveau Front populaire) obtenait 18,78% des votants. Thierry Perez était aussi en tête dans la 10ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,83%, devant Joëlle Richol avec 25,43% et Marjolaine Meynier-Millefert avec 22,19%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Saint-Alban-de-Roche : quelle évolution ? L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, 73,65% des électeurs de Saint-Alban-de-Roche se sont déplacés au premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 1 686 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Alban-de-Roche avaient en effet pris part au scrutin (soit 59,37%), contre une participation de 51,44% en 2019. Pour information, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au second tour des législatives à Saint-Alban-de-Roche ? L'abstention constitue incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le taux de votants à Saint-Alban-de-Roche pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 73,65%, dimanche dernier. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 634 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 77,74% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,8% au premier tour, ce qui représentait 1 304 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,67% au premier tour et 49,52% au deuxième tour. L'inflation dans le pays serait par exemple capable de ramener les habitants de Saint-Alban-de-Roche dans les bureaux de vote.

17:29 - Démographie et politique à Saint-Alban-de-Roche, un lien étroit Quel portrait faire de Saint-Alban-de-Roche, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 995 logements pour 2 113 habitants, la densité de la ville est de 311 habitants/km². L'existence de 183 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,66%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 38,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 41,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 495,16 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Alban-de-Roche, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.