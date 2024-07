Résultat des législatives 2024 à l'Isle-d'Abeau : les premiers chiffres du 2e tour

À l'Isle-d'Abeau, l'une des clés de ce scrutin législatif est indiscutablement l'ampleur de la participation. L'abstention a atteint 36,91% à l'Isle-d'Abeau lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,48% au premier tour et 65,03% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 9 839 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 34,24% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 29,51% au premier tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à l'Isle-d'Abeau

Quel impact aura la population de l'Isle-d'Abeau sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1787 hab par km² et 50,24% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 13,59% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (84,53%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 3 723 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,34% et d'une population immigrée de 12,25% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à l'Isle-d'Abeau mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,82% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.