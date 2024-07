Résultat des législatives 2024 à Brissac Loire Aubance : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Brissac Loire Aubance : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et la situation socio-économique de Brissac Loire Aubance façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans l'agglomération, 21,74% des résidents sont des enfants, et 21,79% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2306,34 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 547 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,03%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,93%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Brissac Loire Aubance mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,94% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.