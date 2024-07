Résultat des législatives 2024 à Riedisheim : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Riedisheim ? Le taux d'abstention à Riedisheim au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,7%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,79% au premier tour et 55,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Riedisheim ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,9% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 27,33% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment susceptible de ramener les habitants de Riedisheim vers les urnes.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Riedisheim : ce qu'il faut savoir

À Riedisheim, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,02% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2506,4 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 041 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,05%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,09%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Riedisheim mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,46% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.