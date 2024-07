Résultat des législatives 2024 à Caen : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Caen a été de 71,21%, surpassant celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 59 006 inscrits sur les listes électorales à Caen, 57,42% avaient en effet participé à l'élection. La participation était de 55,39% lors du scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

À Caen, le niveau d'abstention est indiscutablement un critère décisif du scrutin législatif. Dans l'agglomération, dimanche, 28,79% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,47% au premier tour et 47,14% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 58 443 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 25,66% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 23,85% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Caen.

17:29 - Caen : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Caen est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 108 200 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 9 405 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 22 671 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 12,53% des résidents sont des enfants, et 8,1% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 8 216 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,09%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2230,35 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,37%, révélant une situation économique tendue. À Caen, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.