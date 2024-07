Résultat des législatives 2024 à Hérouville-Saint-Clair : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Hérouville-Saint-Clair ? Dans la ville, dimanche, 32,79% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,92% au premier tour et 51,03% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Hérouville-Saint-Clair aujourd'hui ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 12 299 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,87% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 27,63% au second tour.

17:29 - Comment la composition démographique d'Hérouville-Saint-Clair façonne les résultats électoraux ?

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Hérouville-Saint-Clair se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 22 227 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 394 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (67,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 989 personnes (8,98%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 067 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,05%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Hérouville-Saint-Clair, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.