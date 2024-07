Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (14280) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis deux ans à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Combien va faire le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes affichés à l'échelle nationale sont porteurs. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 32,59% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son score de 2022 lors du second tour, soit 54,56% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Le nombre de bulletins glanés par la formation de Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 9 points dans la localité.

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? Il s'agit maintenant de savoir si la tendance au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des législatives à l'époque, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, déjà couverte par la 1ère circonscription du Calvados, avait en revanche vu le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 35,01%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 14,05%. Saint-Germain-la-Blanche-Herbe se tournera d'ailleurs encore vers Emma Fourreau au second tour, finalement en tête localement avec 54,56%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,44%.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? Avec 40,07% des voix, Joël Bruneau (Divers droite) a pris les devants à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le 30 juin 2024 pour le premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Emma Fourreau (Front populaire) et Ludivine Daoudi (Rassemblement National) avec 32,59% et 23,95% des électeurs. C'est aussi Joël Bruneau qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 43,11%, devant Emma Fourreau avec 34,82% et Ludivine Daoudi avec 19,95%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? Au cours des consultations démocratiques passées, les 2 448 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. À Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 était de 68,08%, plus important de 17 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 1 696 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 51,77% avaient en effet pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 51,82% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? À Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le niveau d'abstention est incontestablement un critère fort des élections législatives. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 31,92%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,32% au premier tour. Au deuxième tour, 48,58% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe aujourd'hui ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 654 personnes en âge de voter au sein de la localité, 22,61% étaient restées chez elles. L'abstention était de 24,06% au deuxième tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels pourrait entre autres ramener les citoyens de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (14280) dans les bureaux de vote.

17:29 - Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : enjeux locaux et perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 403 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 91 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (17,86%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 28,77% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2160,27 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,57%, annonçant une situation économique instable. Pour résumer, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.