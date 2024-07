Résultat des législatives 2024 à Cébazat : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Cébazat aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Au cœur de la campagne électorale législative, Cébazat est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 946 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 496 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,09% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Cébazat accueille une communauté diversifiée, avec ses 770 résidents étrangers, soit 8,60% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 36,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 573,46 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Cébazat manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.