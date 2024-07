Résultat des législatives 2024 à Cournon-d'Auvergne : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cournon-d'Auvergne

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Cournon-d'Auvergne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 20 193 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 505 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 702 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,24% des résidents sont des enfants, et 30,83% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 553 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,37%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2307,05 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, Cournon-d'Auvergne incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.