Résultat des législatives 2024 à Gerzat : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Gerzat, un lien étroit

La composition démographique et socio-économique de Gerzat détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 18,11% des résidents sont des enfants, et 24,86% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 819 €/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 036 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,65% et d'une population immigrée de 10,83% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Gerzat mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,73% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.