Résultat des législatives 2024 à Chevilly-Larue : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Analyse socio-économique de Chevilly-Larue : perspectives électorales

Quel impact aura la population de Chevilly-Larue sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 10,55% et une densité de population de 4542 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (65,78%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 4 673 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 19,11% et d'une population immigrée de 25,34% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,62% à Chevilly-Larue, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.