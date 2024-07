Résultat des législatives 2024 à Compiègne : les premiers chiffres du 2e tour

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Compiègne a atteint 61,3%, surpassant de 14 points celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 47,03% des personnes en âge de participer à une élection à Compiègne avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 47,64% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

À Compiègne, le niveau de participation constitue immanquablement un facteur décisif du scrutin législatif 2024. L'abstention était de 38,7% à Compiègne lors du 1er tour des législatives 2024. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 32,37% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 30,59% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,48% au premier tour. Au deuxième tour, 57,51% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des foyers français seraient capables d'impacter la participation à Compiègne (60200).

17:29 - Démographie et politique à Compiègne, un lien étroit

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Compiègne est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 40 394 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 3 256 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 23 590 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (67,16%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 4 625 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2687,72 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,82%, annonçant une situation économique tendue. À Compiègne, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.