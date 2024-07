Résultat des législatives 2024 à Dunkerque : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs forts du scrutin législatif est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 38,14%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,74% au premier tour. Au second tour, 58,53% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 61 444 personnes en âge de voter dans la ville, 30,37% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 29,53% au deuxième tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Dunkerque.

17:29 - Dynamique électorale à Dunkerque : une analyse socio-démographique

Dans la ville de Dunkerque, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,87%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 599 € par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 26 653 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,91%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,01%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Dunkerque mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,51% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.