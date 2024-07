Résultat des législatives 2024 à Grande-Synthe : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Grande-Synthe aux législatives

La structure démographique et socio-économique de Grande-Synthe détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 1102 habitants par km² et 37,84% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 27,53% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 1987,23 €/mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,90% et d'une population étrangère de 10,24% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Grande-Synthe mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 47,36% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.