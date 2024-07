Résultat des législatives 2024 à Saint-Aubin (39410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Aubin, qui va faire main basse les 18,84% du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a glané un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,84% des votes à Saint-Aubin. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 18,43% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Saint-Aubin en 2 ans Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. On peut donc imaginer, si les reports de voix sont favorables, que le RN finisse vainqueur à Saint-Aubin ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Saint-Aubin ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette législative 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives à l'époque à Saint-Aubin, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 27,3% des votants ayant voté pour son binôme, contre 28,81% pour Justine Gruet (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 59,82%. Justine Gruet remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Saint-Aubin ont préféré Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,53% des bulletins de vote. Justine Gruet (Les Républicains) et Hervé Prat (Union de la gauche) suivaient en recevant respectivement 33,68% et 18,84% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Aurore Vuillemin-Plancon qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 39,73%, devant Justine Gruet avec 34,34% et Hervé Prat avec 24,29%.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Saint-Aubin ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Aubin a connu une participation de 69,1%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 55,68% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Aubin avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 59,0% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Aubin, la participation était de 69,1% lors du 1er round des législatives 2024 À Saint-Aubin, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Aubin au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 30,9%. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,29% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 21,54% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,47% au premier tour. Au second tour, 55,69% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Aubin ? L'inflation dans le pays pourrait ramener les citoyens de Saint-Aubin vers les urnes.

17:29 - Élections à Saint-Aubin : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Aubin, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 840 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 76 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,74%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 34,66% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 51,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 780,36 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Aubin démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.